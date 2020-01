Terza Guerra Mondiale, aumenta la paura negli Usa. Lo conferma… anche Google (Di martedì 7 gennaio 2020) negli Usa cresce la paura legata allo scoppio della Terza Guerra Mondiale. aumentano le ricerche su Google per quanto riguarda le norme sull’arruolamento nell’esercito. La Terza Guerra Mondiale fa paura negli Usa. Il panico strisciante è iniziato ad emergere dopo l’uccisione del Generale Soleimani e le minacce neanche tanto velate dell’Iran. Usa, si teme una Terza Guerra Mondiale Nonostante Donald Trump ostenti sicurezza e un pizzico di spavalderia, negli Stati Uniti la paura di una Terza Guerra Mondiale (o almeno di aun conflitto su larga scala) c’è e inizia a farsi sentire. Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/USarmy Le ricerche su Google, il disservizio del Selective Service System e Twitter La conferma arriva…. da Google. Il noto motore di ricerca, come noto, presenta dei suggerimenti quando l’utente digita una o più ... Leggi la notizia su newsmondo

fanpage : Australia, la terza guerra mondiale è già qua: è quella dell’uomo contro la Terra - Capezzone : Su @atlanticomag la riflessione di Deborah Molinaro sul post #Suleimani: nessuna terza guerra mondiale - antoniospadaro : La terza guerra mondiale non è un destino. Occorre sottrarsi alle narrazioni apocalittiche abbigliate di maschere r… -