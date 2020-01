Terremoto, San Severino Marche: lavori al cimitero per 188mila euro (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Comune di San Severino Marche ha affidato all’impresa Le.Man. di Vincenzo Mancini di Apiro i lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di San Michele che comprendono anche gli interventi alle sepolture ipogee interessate da infiltrazioni, alla copertura dei colombai, ai camminamenti e ai muretti degradati. Le opere sono state affidate mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale sull’importo posta a base di gara. Alla procedura hanno partecipato dieci ditte. Le opere sono state aggiudicate per un importo di 188.517,86 oltre Iva.L'articolo Terremoto, San Severino Marche: lavori al cimitero per 188mila euro Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

