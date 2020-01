Terremoto, forte scossa a Puerto Rico (Di martedì 7 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto di 6.6 è stata registrata a Puerto Rico. Lo riporta l’USGS. Secondo quanto riporta Cbs News, il Terremoto avrebbe causato danni e panico tra gli abitanti di Puerto Rico. Strong earthquake jolts Puerto Rico, causing damage and “state of panic” https://t.co/HLdlZwnuHn pic.twitter.com/DxhMLolo6I— CBS News (@CBSNews) January 7, 2020 #BREAKING 6.6 magnitude earthquake hits off Puerto Rico: USGS pic.twitter.com/etzKAx5pCG— AFP news agency (@AFP) January 7, 2020 The ongoing earthquake sequence along the south coast of Puerto Rico continues today with a M6.6 earthquake just now. Yesterday’s M5.8 earthquake (now can be called a “foreshock”) caused some damage to buildings, so further damage can be expected with today’s quake. pic.twitter.com/XvNpIqDwpQ— Stephen Hicks <img ... Leggi la notizia su open.online

razorblack66 : RT @VaeVictis: Forte #terremoto a Portorico. Seguono dettagli. - scenarieconomic : RT @VaeVictis: Forte #terremoto a Portorico. Seguono dettagli. -