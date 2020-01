Terremoto a Porto Rico, danneggiate molte abitazioni per la scossa di magnitudo 5.8 del 6 Gennaio [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Un altro violento Terremoto, di magnitudo 6,6 sulla scala Richter, ha colpito Porto Rico prima dell’alba (ora locale) di oggi, meno di un giorno dopo la scossa di magnitudo 5.8 che ha causato ingenti danni in alcune zone. Il Terremoto di ieri ha fatto crollare cinque abitazioni nella città di Guanica, sulla costa sudovest, e ne ha gravemente danneggiate decine di altre (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo), oltre ad aver provocato piccole frane e blackout elettrici. Nell’ottobre 1918, uno dei più gravi terremoti di sempre sull’isola colpì la costa nord occidentale, provocando uno tsunami e uccidendo 116 persone.L'articolo Terremoto a Porto Rico, danneggiate molte abitazioni per la scossa di magnitudo 5.8 del 6 Gennaio FOTO Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

