Terme Caracalla, nel 2019 +15.4% visitatori (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – Le Terme di Caracalla nel 2019 hanno registrato un aumento del pubblico pari al 15,4%, passando da 224.771 del 2018 a 259.402 visitatori dello scorso anno, con un aumento di 34.631 unita’. “Caracalla si conferma uno dei siti archeologici piu’ visitati della Capitale- dice in una nota Daniela Porro, soprintendente speciale di Roma, esprimendo la sua soddisfazione- Un risultato raggiunto anche grazie a iniziative come le mostre di arte contemporanea, che hanno li’ un luogo d’elezione, la realta’ virtuale, le domeniche gratuite e altre iniziative. Dobbiamo ringraziare la guida della dottoressa Marina Piranomonte, che da anni dirige le Terme, rendendole accoglienti in tutte le loro parti: il complesso termale, il grande giardino, i suggestivi sotterranei”. Il grande complesso termale iniziato da Settimio Severo venne completato e ... Leggi la notizia su romadailynews

