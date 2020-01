Teresa Langella Instagram, atomica alle Maldive: curve da sballo e lato B irresistibile (Di martedì 7 gennaio 2020) «Quanto vorrei avere qui con me le persone che in questi giorni mi hanno scritto di voler vedere un giorno questo posto. Ne avevo tanti di sogni, proprio come voi, la regola è non abbandonarli. Vorrei potervi avere qui adesso. Vi voglio bene», recita così l’ultimo scatto su Instagram di Teresa Langella, ex tronista di Uomini e donne, che è al momento alle Maldive. Una vacanza finita nel mirino degli haters, a dire il vero, che hanno accusato la giovane di “sfruttare” il suo fidanzato Andrea Dal Corso per fare una vita agiata e non lavorare. Dall’aereo di classe fino allo sfarzoso resort tropicale. La giovane ha cercato di difendersi, ma niente da fare, diversi haters non demordono. Al coro dei giudizi negativi, come riporta il blog Isa&Chia, anche la “collega di trono” Mara Fasone, che ha accusato la Langella di incoerenza. «Sei unica», Teresa Langella ... Leggi la notizia su urbanpost

