Tensione Usa-Iran, ora la minaccia diventa nucleare (Di martedì 7 gennaio 2020) Scontro Usa-Iran, Teheran lascia l'accordo del 2015: ora la minaccia diventa nucleare. Serve un lavoro di mediazione da parte dell'Unione europea. L'escalation di Tensione tra Iran e Usa potrebbe trasformarsi in una tragedia dopo che le autorità Iraniane hanno annunciato che non rispetteranno più nessuno degli impegni presi sul nucleare. Teheran esce dall'accordo siglato nel 2015 tornerà a lavorare e arricchire l'uranio rispondendo unicamente alle proprie esigenze. L'Iran lascia l'accordo sul nucleare Il rischio è che Teheran possa avviare una nuova corsa al nucleare. Uno scenario che, evidentemente, potrebbe andare a destabilizzare ulteriormente uno scenario che dopo l'uccisione di Soleimani si è trasformato in una vera e propria polveriera pronta ad esplodere.

