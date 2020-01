Tennis, Francesca Schiavone torna a sorridere: “I miei capelli crescono tanto” (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo aver comunicato a tutti la sua gioia per aver sconfitto un tumore maligno, l'ex regina del Tennis italiano è tornata a mostrare il suo sorriso ai tifosi in un altro post su Instagram. "Felicità, crescono tanto", ha scritto Francesca Schiavone dopo aver mostrato la ricrescita dei suoi capelli dopo la cura chemioterapica. Leggi la notizia su fanpage

