Tennis | Camila Giorgi eliminata da Serena Williams al primo turno del torneo WTA di

Tennis - WTA Auckland 2020 : Camila Giorgi conquista l’accesso al tabellone principale. Sconfitta Bonaventure in tre set : Camila Giorgi centra il suo obiettivo e accede al tabellone principale del WTA di Auckland (Nuova Zelanda). L’azzurra (n.100 del mondo), testa di serie n.4 delle qualificazioni, ha sconfitto la belga Ysaline Bonaventure (n.117 del ranking) con lo score di 6-7 (4) 6-4 6-1 in 2 ore e 7 minuti di partita. Un successo in rimonta per la marchigiana che sta cercando di recuperare la miglior forma dopo i tanti problemi fisici del 2019. Un ...

Tennis - Camila Giorgi avanza al turno decisivo delle qualificazioni ad Auckland - fuori le altre azzurre : Non ci sarà derby azzurro nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo WTA di Auckland, in Nuova Zelanda: Camila Giorgi raggiunge il terzo incontro del tabellone cadetto, mentre non ce la fa Sara Errani. Va fuori al penultimo ostacolo anche Giulia Gatto-Monticone, mentre viene eliminata infine Jasmine Paolini, impegnata a Shenzhen, in Cina. Giorgi sfiderà domani per un posto nel main draw la belga Ysaline Bonaventure. Ad Auckland, in Nuova ...

Tennis - Ranking WTA (23 dicembre 2019) : comanda Ashleigh Barty - Jasmine Paolini e Camila Giorgi tra le 100 : Immobile la top ten della classifica mondiale WTA alla vigilia del Natale: sul trono resta saldissima l’australiana Ashleigh Barty, che guida davanti alla boema Karolina Pliskova ed alla nipponica Naomi Osaka, braccata a sua volta dalla romena Simona Halep, attardata di soli 34 punti dalla giapponese. Top 10 WTA (Ranking al 23.11.2019) 1 Ashleigh Barty (Australia) 7851 2 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5940 3 Naomi Osaka (Giappone) ...

Tennis - Camila Giorgi resta tra le top 100 del ranking WTA : decisiva la sconfitta di Minnen contro Sasnovich : Sospiro di sollievo per Camila Giorgi, che chiuderà un 2019 molto complicato tra le top 100 del ranking WTA, proprio nell’ultima posizione utile. Decisivo il risultato della seconda semifinale del torneo 125K di Limoges (Francia), dove la belga Greet Minnen, che attualmente occupa la posizione numero 118 del ranking, è stata sconfitta dalla bielorussa Aliaksandra Sasnovich con il punteggio di 2-6 6-2 6-2. La ventunenne originaria di ...

Tennis - WTA Limoges 2019 : Camila Giorgi cede in tre set a Liudmila Sasmonova. La russa vola agli ottavi : Liudmila Sasmonova vince in tre set con Camila Giorgi (6-4, 4-6, 6-4) e approda agli ottavi di finale del WTA di Tennis a Limoges (Francia). Una sconfitta pesante per l’azzurra che non è riuscita a trovare il ritmo giusto, in particolare dal servizio che è stato il vero punto debole. Nei momenti fondamentali del match la 27enne nativa di Macerata non è riuscita a trovare il suo dritto anzi ha concesso punti che hanno deciso di fatto la ...

Tennis - Camila Giorgi riparte dal 125K di Limoges. L’azzurra riparte con umiltà dai bassifondi per risorgere : Il 2020 di Camila Giorgi riparte… dal 2019. La marchigiana, infatti, ricomincia a scendere in campo in Francia, al WTA 125K di Limoges, in un torneo la cui categoria è stata creata da qualche anno e che, per trovare un corrispettivo maschile, è di livello un pochino superiore, generalmente, ai Challenger più forti che si trovano in circolazione. Precipitata, dopo un’annata contrassegnata da numerosi infortuni e tante sconfitte nei ...

Tennis : Camila Giorgi in campo a dicembre nel torneo di Limoges : Camila Giorgi ha vissuto una stagione molto difficile e che l’ha vista scivolare addirittura alla posizione numero 100 del ranking WTA. Un 2019 condizionati da molti infortuni e da tante sconfitte al primo turno, ma l’anno della marchigiana non è ancora terminato. Infatti è notizia di questa mattina che Camila Giorgi sarà presente nel torneo 125K di Limoges, in programma dal 16 al 22 Dicemebre. Si tratta di un equivalente dei ...