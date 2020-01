Tennis, ATP Doha 2020: Marco Cecchinato subito eliminato. Il siciliano è sconfitto dal francese Herbert (Di martedì 7 gennaio 2020) Inizia con una sconfitta il 2020 di Marco Cecchinato. Il siciliano è stato subito eliminato dal torneo ATP di Doha dal francese Pierre-Hugues Herbert, numero 65 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e dodici minuti di gioco. Purtroppo Cecchinato prosegue nel suo momento negativo, visto che il nativo di Palermo non vince una partita nel circuito ATP addirittura dal 19 Agosto 2018, quando ha vinto all’esordio nel torneo di Winston-Salem contro il kazako Alexander Bublik. Inizio di partita in salita per Cecchinato che perde subito il servizio. Il siciliano, però, trova l’immediato controbreak, ma nel gioco successivo nuovo break di Herbert che si porta sul 3-1. E’ un colpo fatale per il Tennista di Palermo, perchè il francese non concede nulla nei propri turni al servizio e chiude la prima frazione sul 6-3. Grande equilibrio, invece, ad ... Leggi la notizia su oasport

