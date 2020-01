Taranto, oggi il verdetto sul futuro dell’Ilva: cosa succede se vince il sì (o il no) (Di martedì 7 gennaio 2020) Si aspetta in giornata, 7 gennaio, la decisione dei giudici del Tribunale del Riesame di Taranto che dovranno dire se accolgono o bocciano il ricorso presentato dalla società proprietaria dell'impianto Leggi la notizia su ilsole24ore

kekkocadoni1983 : RT @fisco24_info: Taranto, oggi il verdetto sul futuro dell’Ilva: cosa succede se vince il sì (o il no): Si aspetta in giornata, 7 gennaio,… - _DAGOSPIA_ : ORE DECISIVE PER L'ILVA - OGGI IL RIESAME DI TARANTO DECIDE SE PROROGARE I LAVORI NELL'ALTOFORNO 2… - fisco24_info : Taranto, oggi il verdetto sul futuro dell’Ilva: cosa succede se vince il sì (o il no): Si aspetta in giornata, 7 ge… -