Tabellone Coppa Italia calcio 2020: calendario, tv, orari ottavi, programma, accoppiamenti fino alla finale (Di martedì 7 gennaio 2020) La Coppa Italia 2020 di calcio sta per tornare su questi schermi. Si riprenderà dagli ottavi di finale e la formula sarà quello dell’ormai classico “spezzatino”, ovvero match scaglionati in quattro giornata. La formula sarà quella partita secca, cosa che si ripeterà anche nei quarti di finale. Si comincerà dal Torino di Walter Mazzarri, che affronterà il Genoa tra le mura amiche il 9 gennaio. Poi, il 14, in programma i confronti Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese e Inter-Cagliari, sfida quest’ultima che potrebbe riservare delle insidie agli uomini di Antonio Conte, vista la condizione dei sardi in questa stagione in campionato, anche se il ko pesante contro la Juventus potrebbe rappresentare un piccolo calo. Nel giorno successivo saranno Fiorentina-Atalanta, Milan-SPAL e Juventus-Udinese, con i campioni d’Italia che godranno dei favori del pronostico contro i ... Leggi la notizia su oasport

