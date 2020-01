Swimply: il nuovo Airbnb delle piscine (Di martedì 7 gennaio 2020) Houston, Texas - 50 euro l'oraAtlanta, Georgia - 60 euro l'oraMiami, Florida - 75 euro l'oraAlbuquerque, New Mexico - 75 euro l'oraPasadena, California - 40 euro l'oraIn vista della prossima torrida estate, il nuovo indirizzo web su cui puntare per godersi qualche ora di fresco e relax è Swimply.com: è stato soprannominato l’«Airbnb delle piscine» perché si basa sullo stesso meccanismo di condivisione. L’unica differenza è che, anziché per uno o più giorni come si fa per camere o appartamenti, su Swimply le piscine si affittano a ore. COME FUNZIONA Provare è semplice: ci si registra, si cerca la piscina preferita, quindi si prenota e una volta approvata la richiesta si versa la cifra dovuta. A questo punto si può anche chattare con il proprietario per accordarsi sui dettagli e poco prima di arrivare si ricevono informazioni su come usare lo spazio a disposizione. Le ... Leggi la notizia su vanityfair

