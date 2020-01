Strage ai funerali del generale Soleimani: ci sono almeno 35 morti (Di martedì 7 gennaio 2020) Iran, scoppia il caos ai funerali del generale Soleimani: almeno 35 morti schiacciati A Kerman, almeno 35 persone sono morte schiacciate in una calca scoppiata durante la cerimonia di sepoltura del generale Qassem Soleimani. Lo ha reso noto la Tv di stato iraniana. Secondo i media locali, i feriti sono 48 e si teme che il bilancio delle vittime sia destinato a salire. L’Iran ha decretato tre giorni di lutto per l’uccisione di Soleimani. Ieri a Teheran oltre un milione di persone ha partecipato alla processione funebre e anche oggi a Kerman è prevista la stessa affluenza. almeno 35 persone sono state uccise schiacciate dalla folla oggi nella città iraniana di Kerman durante la cerimonia per la sepoltura del generale Qassem Soleimani, ucciso venerdì scorso in un raid aereo americano a Baghdad. Lo ha reso noto la televisione di stato iraniana. Secondo i media locali, altre 48 ... Leggi la notizia su howtodofor

Franco56Montera : Iran, strage ai funerali di Soleimani: le drammatiche immagini | VIDEO - zazoomnews : Iran strage ai funerali del generale Soleimani a Kerman: almeno 35 morti e 48 feriti - #strage #funerali #generale… - ToniPellicane : Iran, strage ai funerali di Soleimani: almeno 35 morti e 48 feriti -