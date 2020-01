Storie Italiane, la rivelazione in diretta che stupisce lo studio: “Sono incinta. Aspetto una bambina e ho già scelto il nome” (Di martedì 7 gennaio 2020) “Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia o almeno per me lo è“, così ha esordito Eleonora Daniele prima dell’annuncio a sorpresa in diretta tv: “Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta o meno, Aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta“, ha rivelato la conduttrice poco prima della conclusione della puntata di Storie Italiane in onda il 7 gennaio su Rai1. Da qualche giorno sui social si rincorrevano voci di una gravidanza, in molti avevano iniziato a parlare di pancia sospetta e forme più morbide nascoste da un look più comodo. L’annuncio emozionato della Daniele ha suscitato la reazione immediata degli ospiti e del pubblico in studio che in piedi hanno dedicato alla padrona di casa un grande applauso: “Volevo condividere con voi pubblico e amici di Storie Italiane questa emozione che è grandissima. Per me è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

