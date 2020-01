Storie Italiane: Eleonora Daniele annuncia di essere incinta – Video (Di martedì 7 gennaio 2020) Eleonora Daniele Fiocco rosa per Eleonora Daniele. La conduttrice – al termine della puntata di oggi di Storie Italiane – ha rivelato di essere incinta. Solo lo scorso settembre la Daniele era volata a nozze con Giulio Tassoni dopo un lungo fidanzamento. “Voglio concludere la puntata con una bella notizia, una bellissima notizia… almeno per me lo è. Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta o meno… aspetto una bambina che chiamerò Carlotta“ annuncia la conduttrice visibilmente emozionata. La notizia della gravidanza entusiasma il pubblico in studio che accoglie il lieto evento con una vera e propria standing ovation. Con gli occhi lucidi, la Daniele ha aggiunto: “Volevo condividere con voi quest’emozione che per me era un grande desiderio che sta diventando realtà per cui volevo condividere con tutti voi pubblico e gli ... Leggi la notizia su davidemaggio

