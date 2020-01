Sta per tornare Sex Education. Dal primo trailer si capisce che… (Di martedì 7 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v= AuiVov0izM “Se è complicato, è normale”: è questa la conclusione a cui giunge il trailer della seconda stagione di Sex Education. I nuovi episodi dell’irriverente serie tv che tratta senza peli sulla lingua il sesso adolescenziale arriveranno su Netflix a partire dal prossimo 17 gennaio e, proprio in queste ore, è stata diffusa una clip di anticipazione che ci mostra a che punto sono le vicende dei vari protagonisti. Al centro, ancora una volta, la storia di Otis Milburn, il liceale sessualmente inibito, che però organizza una bizzarra terapia (sessuale) assieme alla più sfrontata Maeve. I due ovviamente hanno finito per innamorarsi, anche se una serie di complicazioni ha finito per dividerli. La seconda stagione riprende proprio con un nuovo anno scolastico, che inizia con la madre di Otis, la sessuologa Jean interpretata dalla Gillian Anderson di ... Leggi la notizia su wired

