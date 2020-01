Spagna: Governo Sanchez approvato per il rotto della cuffia, 167 si e 165 no. I complimenti delle sinistre italiane (Di martedì 7 gennaio 2020) Il leader socialista ha stretto un patto di coalizione con Podemos e accordi con piccoli partiti locali. Inoltre ha ottenuto l'astensione dei separatisti catalani dell'Erc Leggi la notizia su firenzepost

you_trend : ?? #BREAKING #Spagna, Pedro #Sánchez ottiene la maggioranza relativa dei voti richiesta nel secondo voto di investit… - RaiNews : #Spagna Pedro Sanchez eletto alla guida del governo di coalizione. Con 167 voti a favore, 165 contrari e 18 astensi… - HuffPostItalia : Sanchez ottiene la fiducia (per due soli voti): al via il primo governo di coalizione in Spagna -