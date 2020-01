Sondaggi elettorali Mg Research: Lega e Fratelli d’Italia chiudono il 2019 in crescita (Di martedì 7 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Mg Research: Lega e Fratelli d’Italia chiudono il 2019 in crescita Lega e Fratelli d’Italia hanno chiuso il 2019 in crescita. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Mg Research per Affariitaliani.it, realizzati tra il 20 e il 24 dicembre. Secondo la rilevazione, il Carroccio raccoglierebbe il 33,1% dei consensi, due punti in più rispetto all’ultima media Sondaggi registrata tra il 15 e il 21 dicembre. Il partito guidato da Giorgia Meloni conferma l’ottimo stato di salute salendo in doppia cifra al 10,4% e doppiando di fatto Forza Italia, oramai reLegata al ruolo di terza gamba nella coalizione di centrodestra. Gli azzurri di Berlusconi tentati dalle sirene leghiste ma anche da quelle di Italia Viva, vedono il proprio consenso calare al 5,8%. In totale, l’area di centrodestra sfiora il 50% dei consensi. Tra i partiti della maggioranza, i ... Leggi la notizia su termometropolitico

PeppePelle8 : RT @TermometroPol: Sondaggi elettorali Mg Research: #Lega e #fratelliditalia chiudono il 2019 in crescita - LorellaMaffei : RT @TermometroPol: Sondaggi elettorali Mg Research: #Lega e #fratelliditalia chiudono il 2019 in crescita - TermometroPol : Sondaggi elettorali Mg Research: #Lega e #fratelliditalia chiudono il 2019 in crescita -