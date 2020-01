Sondaggi elettorali Mg Research: Emilia Romagna, Bonaccini ancora in testa (Di martedì 7 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Mg Research: Emilia Romagna, Bonaccini ancora in testa Il governatore uscente Stefano Bonaccini sarebbe ancora davanti alla candidata di centrodestra Lucia Borgonzoni nella corsa alle elezioni regionali del 26 gennaio in Emilia Romagna. Secondo i Sondaggi elettorali Mg Research per Affaritaliani.it pubblicati il 30 dicembre, Bonaccini è in vantaggio di due punti con una forchetta di consenso che va dal 43,5 al 47,5% (valore centroide 45,5%). Lucia Borgonzoni è dietro e si colloca tra il 41,5 e il 45,5% (centroide 43,5%). Fuori dai giochi, ma possibile ago della bilancia, il candidato del Movimento 5 Stelle, Simone Benini, dato tra il 6,5 e l’8,5% (7,5%). Gli altri candidati minori sono sondati complessivamente tra il 2,5 e il 4,5% (3,5%). Per quanto riguarda i partiti, i Sondaggi elettorali Mg Research vedono la coalizione di centrodestra in testa con un ... Leggi la notizia su termometropolitico

TermometroPol : Sondaggi elettorali Mg Research: #EmiliaRomagna, #Bonaccini ancora avanti - PeppePelle8 : RT @TermometroPol: Sondaggi elettorali Mg Research: #Lega e #fratelliditalia chiudono il 2019 in crescita - LorellaMaffei : RT @TermometroPol: Sondaggi elettorali Mg Research: #Lega e #fratelliditalia chiudono il 2019 in crescita -