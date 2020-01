Soleimani, milioni di persone in piazza a Teheran per i funerali. Oggi cerimonia di sepoltura della salma nella città natale Kerman (Di martedì 7 gennaio 2020) Le persone in lutto si sono riunite ieri, 6 gennaio, nella capitale iraniana Teheran per rendere omaggio al comandante militare Qasem Soleimani, ucciso in uno raid degli Stati Uniti a Baghdad. Una marea umana ne ha celebrato la memoria. Questa mattina un’altra enorme folla si è radunata a Kerman, la città natale del generale iraniano, per la cerimonia di sepoltura della salma. L'articolo Soleimani, milioni di persone in piazza a Teheran per i funerali. Oggi cerimonia di sepoltura della salma nella città natale Kerman proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

