Soleimani, enorme folla per la sepoltura nella città natale Kerman: 35 persone muoiono nella calca (Di martedì 7 gennaio 2020) Almeno 35 persone sono morte durante la calca che si è creata in occasione della cerimonia di sepoltura del generale Qassem Soleimani a Kerman, sua città natale in Iran. Gli abitanti sono arrivati in massa nel centro già dalle prime ore del mattino. La mobilitazione appare delle stesse dimensioni di quelle organizzate domenica e lunedì a Teheran L'articolo Soleimani, enorme folla per la sepoltura nella città natale Kerman: 35 persone muoiono nella calca proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Soleimani, enorme folla per la sepoltura nella città natale Kerman: 35 persone muoiono nella calca - CretellaRoberta : Iran, Ressa alla sepoltura di Soleimani, almeno 35 morti. Khamenei vuole vendetta: Parlamento iraniano dichiara for… - La7tv : #omnibus Un'enorme folla a Teheran per i funerali del generale Qassem #Soleimani, ucciso da un attacco USA in Iraq.… -