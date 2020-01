Smog Toscana, Prato: “Riscaldamento ridotto di 2 ore al giorno” (Di martedì 7 gennaio 2020) A partire da oggi fino alla mezzanotte di venerdì 17 gennaio a Prato il funzionamento degli impianti di riscaldamento domestico dovrà essere limitato da 12 a 10 ore giornaliere e sarà vietata la circolazione di veicoli diesel Euro 2 e Euro 3 nella Ztc. Lo stabilisce l’ordinanza emessa dal Comune a causa del superamento del valore limite del parametro delle polveri sottili Pm10, in base a quanto prevede la Legge regionale 9/2010 sulla tutela della qualità dell’aria nelle aree urbane e la Delibera della Giunta Regionale Toscana 814/2016 sull’attivazione degli interventi contingibili urgenti da parte dei Comuni per il particolato Pm10 nelle aree di superamento. Negli ultimi 7 giorni sono stati rilevati 6 superamenti del valore limite per la media giornaliera del Pm10. Anche il Piano di Azione comunale in materia prevede l’emazione dell’ordinanza di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

