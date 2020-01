Smog Piemonte, nebbie e niente vento: il livello di Pm10 aumenterà ancora (Di martedì 7 gennaio 2020) Con l’alta pressione e le nebbie, lo Smog è destinato a peggiorare nei prossimi giorni sulle pianure del Piemonte: la previsione di Arpa (Arpa regionale per la protezione ambientale) è che il livello delle Pm10 torni nella fascia ‘C’, cioe’ tra i 75 e i 100 microgrammi al metro cubo, in tutta l’area di Torino e dei comuni della cintura. In fascia ‘B’, tra 50 e 75 mcg, invece Chieri, Alba, Bra, Asti, nella provincia alessandrina Tortona, Casale Monferrato e Novi Ligure, Vercelli, Novara e Trecate Nei giorni scorsi il picco, 102 mcg, e’ stato raggiunto dalla centralina di Torino Rebaudengo; ad Alessandria il livello massimo e’ stato 83 mcg, a Cigliano (Vercelli) 89. Le previsioni del tempo confermano l’alta pressione per i prossimi giorni, con un piccolo cedimento soltanto nella giornata di venerdi’, che tuttavia non ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

