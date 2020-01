Sicilia: protesta contro caro-navi, associazioni agricoltori ‘scongiurare blocco merci’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – Cia, Confagricoltura, Consorzio Arancia Rossa Igp e Fruitimprese hanno inviato una lettera al prefetto di Catania Claudio Sammartino chiedendone l’intervento “per scongiurare il blocco dei trasporti marittimi che potrebbe causare ingenti danni soprattutto al comparto dell’ortofrutta e degli agrumi”. Nel mirino i rincari “pari al 20-25 per cento sul prezzo dei biglietti da e per le isole” che, secondo le associazioni degli agricoltori, “creeranno un’impennata dei costi di produzione che si ripercuoteranno sui prezzi finali dei prodotti”. “Il paventato blocco del trasporto merci – scrivono – se si attuasse comporterebbe un rilevante danno economico all’intero settore agricolo”.L'articolo Sicilia: protesta contro caro-navi, associazioni agricoltori ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : Alcuni operai ex #Ilva bloccano l'accesso alla raffineria Eni di Taranto. In #Sicilia protesta dei tir contro il ca… - kvittoriak : RT @Agenzia_Ansa: Alcuni operai ex #Ilva bloccano l'accesso alla raffineria Eni di Taranto. In #Sicilia protesta dei tir contro il caro nav… - gen_napoli : Sicilia, scatta protesta contro aumento tariffe traghetti -