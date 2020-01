Sicilia: protesta contro caro-navi, associazioni agricoltori 'scongiurare blocco merci' (Di martedì 7 gennaio 2020) Palermo, 7 gen. (Adnkronos) - Cia, Confagricoltura, Consorzio Arancia Rossa Igp e Fruitimprese hanno inviato una lettera al prefetto di Catania Claudio Sammartino chiedendone l’intervento "per scongiurare il blocco dei trasporti marittimi che potrebbe causare ingenti danni soprattutto al comparto de Leggi la notizia su liberoquotidiano

Alcuni operai ex #Ilva bloccano l'accesso alla raffineria Eni di Taranto. In #Sicilia protesta dei tir contro il caro-navi
Sicilia, scatta protesta contro aumento tariffe traghetti