Siamo tutti quell'ultima bottega del paese (Di martedì 7 gennaio 2020) Vittorio Macioce Podenzoi è un pugno di case e un campanile. La chiesa più piccola è dedicata alle vittime del Vajont. È una frazione di Longarone, «là dove il Cadore, dopo tante convulsioni di valloni e di picchi, apre finalmente la bocca sulla pianura e le montagne per l'ultima volta si rinserrano le une alle altre». Sono le terre di Buzzati, dove sotto scorre il Piave e se alzi lo sguardo ci sono le Dolomiti. A Podenzoi vivono meno di 500 persone. Sono di più quelli che ci passano all'inizio di autunno o in primavera per scalare la falesia bianca e ripida. È un buon posto per arrampicarsi a mani nude o perdersi nei sentieri di montagna. Il punto di ritrovo era spesso un negozio alimentare, dove comprare pane e companatico. Ora non c'è più. Vincenzo e Laura Sacchet si sono arresi. Hanno ringraziato tutti i clienti con un cartello lasciato lì sulla porta. Troppo stanchi, ... Leggi la notizia su ilgiornale

