Si chiama Lilou ed è il maialino da pet therapy più famoso di San Francisco (Di martedì 7 gennaio 2020) Lilou è il primo maialino entrato a far parte della squadra di pet therapy. Conosciamo tutti molto bene il potere terapeutico degli animali a quattro zampe come il cane o il gatto. La loro presenza nelle nostre vite ci rende felici e secondo la scienza contribuisce al benessere mentale e fisico. Ecco perché anche i terapisti utilizzano gli animali da compagnia per aiutare i pazienti nel loro percorso. La squadra di pet therapy a San Francisco Nell’aeroporto di San Francisco, una squadra di animali è messa a disposizione e supporto di tutti i viaggiatori che hanno paura di prendere l’aereo. Quando è tempo di partire e l’ansia sale, basta recarsi vicino ad uno di questi animali e farsi coccolare per superare la paura del volo. Nell’ultimo periodo, alla squadra, è entrato a far parte un nuovo e speciale membro: il maialino Lilou che esattamente come gli altri aiuta a superare la paura di ... Leggi la notizia su bigodino

