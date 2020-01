Sex Education, il trailer della seconda stagione, in arrivo il 17 gennaio su Netflix (Di martedì 7 gennaio 2020) Sex Education la seconda stagione dal 17 gennaio su Netflix Aggiornamento del 07 gennaio 2020: Netflix ha rilasciato il primo trailer della seconda stagione di Sex Education, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 17 gennaio 2020. Eccolo, in italiano (e in inglese): Articolo del 25 novembre 2019: British do It Better. Le serie, ovviamente, cosa stavate pensando…All’insegna di questo motto Netflix ha rilasciato 6 nuove foto della seconda stagione di Sex Education il cult del 2019 nato un po’ per caso e quasi a sorpresa grazie a una fotografia attuale e non banale dei giovani senza esagerazioni e senza forzature ma con il gusto naturale di un racconto semplice. La seconda stagione sarà rilasciata il 17 gennaio 2020 ... Leggi la notizia su dituttounpop

