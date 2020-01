Sex Education 2: il trailer italiano della nuova stagione, in arrivo su Netflix (Di martedì 7 gennaio 2020) Netflix ha pubblicato il trailer italiano di Sex Education 2, la nuova stagione della fortunata serie originale che tornerà sulla piattaforma il 17 gennaio. Sex Education 2 annuncia, con il trailer italiano, il suo ritorno su Netflix, fissato per il prossimo 17 gennaio, e sarà come non essere mai usciti dai drammi adolescenziali, dalle aule scolastiche e dalle camere da letto dei suoi giovani protagonisti. Sono di nuovo tutti insieme nel primo trailer ita della seconda stagione, quegli studenti del liceo Moordale che tanto avevano divertito il pubblico di Netflix appena un anno fa, le cui vicende hanno reso Sex Education uno dei maggiori successi della piattaforma. Eppure non regna la concordia nei corridoi di quella scuola e nelle loro vite, sconquassate da tempeste ... Leggi la notizia su movieplayer

