Severance, Patricia Arquette protagonista del thriller di Apple TV+ prodotto da Ben Stiller (Di martedì 7 gennaio 2020) Severance, Patricia Arquette sarà la protagonista, insieme a Adam Scott, del thriller di Apple Tv+ prodotto da Ben Stiller Al centro delle cerimonie di consegna premi come Golden Globe e Emmy, Patricia Arquette è pronta per la sua prossima avventura televisiva. Dopo aver vinto il Golden Globe come migliore attrice non protagonista in una miniserie, l’attrice sarà protagonista, insieme a Adam Scott, di Severance, un thriller diretto e prodotto da Ben Stiller. Patricia Arquette quindi tornerà a lavorare con Ben Stiller che aveva già diretto tutta la miniserie Escape at Dannemora di Showtime, di cui lei era protagonista (ruolo che le ha fatto vincere una statuetta ai Golden Globe dell’anno scorso, e una nomination agli Emmy). Severance è un thriller prodotto dalla Endeavor Content per Apple Tv+ ed è ambientata alla Lumen Industries, un’azienda che porterà ... Leggi la notizia su dituttounpop

AllegraDavide : RT @dituttounpop: Dopo aver vinto un Golden Globe per #TheAct, Patricia Arquette è pronta per il suo prossimo progetto televisivo. Si tratt… - dituttounpop : Dopo aver vinto un Golden Globe per #TheAct, Patricia Arquette è pronta per il suo prossimo progetto televisivo. Si… - SerieTvserie : Patricia Arquette dopo il Golden Globe entra nel cast di Severance di Apple -