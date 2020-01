Sesso e disfunzione erettile, cos'è il francobollo dell’amore (Di martedì 7 gennaio 2020) Uomo e sessualità (o Sesso, come dicono i più), un connubio fatto troppo spesso di luoghi comuni e cliché. Secondo una ricerca su 1000 uomini tra i 35 e i 70 anni, condotta con il supporto di IBSA Farmaceutici Italia nell'ambito della campagna Ticket to Love, il “francobollo dell’amore”, il nuovo prodotto nato per combattere la disfunzione erettile, un forte cambiamento culturale, sostenuto anche da nuovi aiuti farmaceutici, è alla base dell’evoluzione della figura maschile che, soprattutto nell’intimità non ha infatti più bisogno di fare il “macho” per sentirsi virile. La défaillance sessuale Detto questo, un aspetto della vita sessuale rimane sempre molto simile a sé stesso: la défaillance. Sempre secondo la ricerca viverla rimane essenzialmente un’esperienza negativa. Un vero tasto dolente nella vita sessuale di un uomo. I dati ottenuti mostrano come il 51% degli intervistati l’abbia ... Leggi la notizia su gqitalia

