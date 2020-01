Serie A, è Milinkovic-Savic l’MVP di dicembre: il comunciato (Di martedì 7 gennaio 2020) Serie A, è Milinkovic ad aggiudicarsi il premio come miglior giocatore del mese di dicembre. Sabato la premiazione La Lega di Serie A ha istituito a partire da questa stagione sportiva il riconoscimento per il miglior calciatore di ogni mese. Per il mese di dicembre appena concluso il migliore è stato il biancoceleste Milinkovic-Savic. «Milinkovic-Savic ha contribuito con le sue prestazioni a trascinare la Lazio nell’attuale striscia di successi consecutivi. Un centrocampista completo in grado di incidere sia nella fase difensiva con recuperi decisivi sia in quella offensiva con i suoi gol e assist per i compagni». Queste le parole di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Serie A. Milinkovic verrà premiato sabato 11 gennaio allo stadio Olimpico prima della gara contro il Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

sportface2016 : #SerieA, #MilinkovicSavic eletto miglior giocatore di dicembre - pasqualinipatri : - Solo_La_Lazio : ?? Nuovi riconoscimenti ne abbiamo ?? #lazio #milinkovic -