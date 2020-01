Serie A | 9 club nel mirino dell’Antitrust | ecco il motivo

Caro biglietti - Antitrust apre procedimenti contro nove club di Serie A : procedimenti Antitrust contro nove società di Serie A per il Caro biglietti e abbonamento. Nel mirino anche Inter, Juventus e Milan. ROMA – L’Antitrust ha avviato nove procedimenti contro società di Serie A per il Caro biglietti e abbonamenti. Nel mirino del Garante sono finite Inter, Juventus, Lazio, Roma, Udinese, Atalanta, Cagliari e Genoa. Si tratta di un primo passaggio che potrebbe portare ad una multa da parte ...

#SerieATwitterClub - Ibra tra i più citati dell’ultimo turno : Riparte la Serie A nel 2020, e con il campionato torna anche il consueto appuntamento con il #SerieATwitterClub di IQUII Sport, una panoramica sulla giornata, che mette in evidenza le partite più discusse su Twitter. Il match più twittato della giornata è il posticipo domenicale Napoli-Inter. Sono 11.339 i tweet che hanno commentato la vittoriosa trasferta […] L'articolo #SerieATwitterClub, Ibra tra i più citati dell’ultimo turno è ...

Mercato Fiorentina - Ranieri interessa in Serie B : un club interessato : Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, potrebbe finire la sua stagione lontano dal Franchi: un club di Serie B su di lui Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, potrebbe finire la sua stagione con una maglia addosso diversa da quella viola. Il giovane classe 1999 ha gli occhi addosso di un club di Serie B. Il difensore viola, come riportato da Sky Sport, è finito nel mirino del Pordenone, autentica squadra rivelazione della Serie B. ...

#SerieATwitterClub - l’account del Milan il più citato di giornata : Si chiude con il 17° turno il 2019 della Serie A, e non poteva mancare il #SerieATwitterClub di IQUII Sport, una panoramica sulla giornata di campionato, che mette in evidenza le partite più discusse su Twitter. Il match più twittato della giornata è il lunch match di domenica, che ha messo di fronte Atalanta e Milan. […] L'articolo #SerieATwitterClub, l’account del Milan il più citato di giornata è stato realizzato da Calcio e ...

In Serie A sognano - la promessa : “Gli arabi potrebbero comprare un club italiano” : Domani si giocherà la Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio a Riad. Uno degli uomini che ha contribuito a rendere forte il ‘marchio’ Italia in arabia Saudita è Romy Gai, l’ex uomo del marketing bianconero e attualmente a capo della Awe Sport International. Romy Gai, intervistato da TuttoSport, ha parlato dell’importante evento di domani, dell’importanza di Cristiano Ronaldo, della questione donne negli ...

Terremoto in Serie C - deferito un club : rischio ribaltoni in classifica - due squadre nei guai [NOMI e DETTAGLI] : Clamoroso nuovo caso di calcioscommesse che riguarda il campionato Serie C, la terza Serie si è fermata e non giocherà nel prossimo weekend con lo sciopero deciso dal presidente Ghirelli per la questione della defiscalizzazione. Il campionato entra sempre più nel vivo, emozioni nel Girone C con una squadra che sta dominando in lungo ed il largo, la Reggina. Il club calabrese guida la classifica con ampio margine, sono infatti dieci i punti ...

#SerieATwitterClub : CR7 - Dybala e Higuain i più citati su Twitter : La vittoria in extremis della Lazio sul Cagliari manda in archivio il 16° turno di campionato e come ogni settimana torna il classico appuntamento con il #SerieATwitterClub di IQUII Sport, una panoramica sulla giornata di campionato, che mette in evidenza le partite più discusse su Twitter. Il match più twittato della settimana è stato Fiorentina-Inter, posticipo […] L'articolo #SerieATwitterClub: CR7, Dybala e Higuain i più citati su ...

Manovra - la Serie C si ferma per protesta : bufera contro il governo per il mancato taglio delle tasse ai club : Il campionato di serie C si fermerà il 21 e 22 dicembre prossimi, per la prima giornata di ritorno. Lo ha deciso il direttivo di Lega Pro, che chiede al governo e al parlamento risposte concrete sul tema della defiscalizzazione per i club associati. «Per rispetto alla disponibilità del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri – si legge nella nota della Lega Pro in cui è annunciato lo stop – che ha convocato la FIGC ...

Defiscalizzazione dei club associati : la Serie C si ferma il prossimo weekend : Tempo di lettura: 3 minutiDuro comunicato stampa del presidente Francesco Ghirelli, di tutti i componenti del consiglio direttivo e dei consiglieri Federali della Lega Pro che annunciano lo stop nel prossimo week end. “Abbiamo deciso che il primo turno del girone di ritorno del Campionato Serie C, in programma il 21 e 22 dicembre p.v. non verrà disputato. Per rispetto alla disponibilità del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto ...

Lega Pro - la Serie C si ferma per un turno : “21 e 22 dicembre non si gioca”. La protesta per chiedere la defiscalizzazione per i club : La Serie C non scenderà in campo il prossimo 21 e 22 dicembre. Lo stop del campionato per la prima giornata di ritorno è stato deciso dalla Lega Pro per protestare contro l’attuale incertezza sul tema della defiscalizzazione per i club: “Le risposte non ci sono, si continua con i rinvii. Ci fermiamo, il Campionato Serie C riprenderà il 12 gennaio 2020. C’è il tempo necessario perché il Governo ed il Parlamento ci diano le risposte ...

Scandalo calcioscommesse - 5 partite truccate : cosa rischiano i 6 club di Serie A coinvolti : Sembra veramente senza pace il calcio italiano, nelle ultime ore è scappiato un nuovo caso calcioscommesse, un nuovo filone dell’inchiesta ‘I treni del gol’ che aveva portato alla retrocessione del Catania. Secondo quanto riportato negli ultimi giorni da Fanpage sono uscite nuove partite, si sta per aprire dunque un nuovo filone, nel mirino sarebbero finite altre partite della stagione 2013/2014, match che sarebbero stati ...

RISULTATI Serie B - CLASSIFICA/ Diretta gol live score : club calabresi protagonisti : RISULTATI SERIE B e CLASSIFICA: la Diretta gol live score delle tre partite in programma nelle prossime ore per la 16giornata, oggi domenica 15 dicembre,.

Terremoto nel calcio italiano - ‘truccate’ 5 partite di Serie A : un club rischia il baratro - il nuovo filone ‘I treni del gol’ : Un clamoroso Terremoto rischia di portare conseguenze nei campionati italiani, torna alla ribalta l’inchiesta ‘I treni del gol’, quella che aveva portato alla retrocessione del Catania, adesso sono uscite nuove partite, si sta per aprire dunque un nuovo filone, nel mirino sarebbero finite altre partite della stagione 2013/2014, match che sarebbero stati truccati a beneficio di gruppi di scommettitori organizzati. Il ...

Brescia - su Donnarumma gli occhi della Serie B. I club interessati : Brescia, valutazioni della società su Donnarumma. Il calciatore piace in Serie B a Benevento, Frosinone ed Empoli Alfredo Donnarumma è un solido pilastro di questo Brescia. Tuttavia, dopo un ottimo inizio di campionato, l’attaccante è sceso di rendimento. Complice anche la crescita di Balotelli, a gennaio la società potrebbe fare delle valutazioni. La Gazzetta dello Sport sottolinea come sul calciatore sia forte l’interesse di ...