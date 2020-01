Serena Enardu si nasconde dietro il lavoro | Pronta anche lei per il GF Vip (Di martedì 7 gennaio 2020) Il cantante Pago ‘ama’ ancora lSerena Enardu e domani, 8 gennaio, entrerà nella casa dei vip con la speranza di dimenticarla. Dal canto suo, Serena Enardu potrebbe essere Pronta anche lei per il Grande Fratello Vip? Il secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip Pago non ha mai fatto segreto di amare ancora l’ex tronista … L'articolo Serena Enardu si nasconde dietro il lavoro Pronta anche lei per il GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

