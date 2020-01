Scuole allo stadio, la denuncia: “Il Napoli non rispetta la convenzione” (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Sono trascorsi ben tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione per l’utilizzo dello stadio San Paolo e le scolaresche napoletane non possono ancora andare allo stadio”. E’ quanto denuncia Nino Simeone, consigliere comunale di maggioranza del Comune di Napoli e presidente della Commissione Trasporti. “Ricordo”, dice Simeone, che ha anche interpellato in via ufficiale gli assessori competenti e il direttore generale del Comune, Attilio Auricchio, “che al punto 13.4 della nuova Convenzione per l’utilizzo del San Paolo, stipulata tra Comune di Napoli e Società partenopea,si prevede la fornitura, da parte del club azzurro all’Ufficio Cerimoniale del Comune, di 320 biglietti di tribuna ad associazioni che si occupano di disagio minorile e alle scolaresche napoletane. Ad oggi, dal 17 ottobre 2019, data di ... Leggi la notizia su anteprima24

AngekoC : @giannagancia @MauroVittorio3 Ancora tagli? La sanità è allo sfascio. Le scuole cadono a pezzi. Per non parlare di… - Investimenti_IT : Fondi europei: in Sicilia bloccati 630 milioni per strade, scuole, servizi e innovazione (13711) 5' di lettura Li c… - DanieleBaldu : RT @alessandromai14: E poi vi domandate del perché l Italia è allo sfascio? Pluri pregiudicato con la 3 media la sua fidanzata l' on pezzop… -