Scomparso Luigi Mario Favoloso, l’ex di Nina Moric: i dubbi della modella croata (Di martedì 7 gennaio 2020) Dov’è finito Luigi Mario Favoloso, l’ex di Nina Moric? Se lo stanno chiedendo un po’ tutti in queste ore dopo che l’imprenditore campano è Scomparso da Torre del Greco, in Campania, dove si era recato per trascorrere le vacanze di Natale in famiglia. Favoloso, 32 anni, infatti, ha fatto perdere le tracce di sé il 29 dicembre scorso, allontanandosi senza un apparente motivo e soprattutto senza documenti e la sua auto. La madre dell’ex concorrente del Grande Fratello, edizione 2018, ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. Inoltre, l’amico e paparazzo Alex Fiumara ha lanciato un appello su Facebook: «Attenzione: da circa 10 giorni è Scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in ... Leggi la notizia su cronacasocial

