Scomparso Luigi Mario Favoloso | la denuncia della madre e la reazione di Nina Moric

È Scomparso da 11 giorni Luigi Mario Favoloso, 32 enne ex fidanzato di Nina Moric e concorrente del Grande Fratello 2018. A darne notizia è il fotoreporter, Alex Fiumara, con un appello su Facebook: "Aiutateci a ritrovarlo". Dal 29 dicembre la famiglia non ha più sue notizie, dopo che si sarebbe allontanato da Torre del Greco, città di cui è originario. La madre Loredana Fiorentino ha denunciato la scomparsa al commissariato di polizia della città perché l'uomo oltre a non dare sue notizie è Scomparso lasciando documenti, auto ed effetti personali. Il fotoreporter ha aggiunto "La famiglia è in comprensibile angoscia , idem i suoi amici me compreso". Attenzione : da circa 10 gg è Scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e… Posted by Alex Fiumara on Monday, January 6, 2020

