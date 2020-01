Scomparso Luigi Mario Favoloso ex gieffino ed ex fidanzato di Nina Moric (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Luigi Mario Favoloso ex gieffino ed ex fidanzato di Nina Morich è scoparso dal 29 dicembre senza lasciare traccia. La madre Loredana Fiorentino ha denunciato la scomparsa al commissariato di polizia della città di Torre del Greco, perché l’uomo oltre a non dare sue notizie è Scomparso lasciando documenti, auto ed effetti personali. A darne la notizia al pubblico, Alex Fiumara, fotoreporter, amico del giovane Luigi, che in post sulla sua pagina Facebook ha manifestato tutta l’apprensione: “La famiglia è in comprensibile angoscia , idem i suoi amici me compreso”. Il modello e imprenditore, 32 anni, vive a Milano, ma era rientrato a Torre del Greco per le festività ma da giorni non dà più notizie di sé. Nina Moric, ex fidanzata di Luigi Mario, nelle stories di Instagram ha pubblicato un messaggio che sembra proprio destinato a Luigi Mario ... Leggi la notizia su anteprima24

