Scomparso Luigi Favoloso, l'ex di Nina Moric ​manca da casa da giorni: l'appello dei familiari - (Di martedì 7 gennaio 2020) Novella Toloni Dal 29 dicembre non si hanno più notizie dell'ex gieffino e ex compagno di Nina Moric. La madre dell'imprenditore ne ha denunciato la scomparsa alle autorità Luigi Favoloso è Scomparso. A darne notizia per primo è stato il fotografo e amico, Alex Fiumara, sul suo profilo Facebook, lanciando un vero e proprio appello: "Attenzione: da circa 10 gg è Scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018". La notizia è iniziata a circolare nella tarda serata del giorno dell'Epifania. L'imprenditore e modello di Torre del Greco da tempo era Scomparso dai social network. L'ultimo post pubblicato su Instagram risaliva alla fine dell'estate quando era tornato da una lunga vacanza a Zanzibar con la compagna Nina Moric. Da quel momento Luigi Favoloso non ha più condiviso contenuti con i suoi follower. Le voci ... Leggi la notizia su ilgiornale

NapoliToday : #Cronaca #zone Scomparso l'ex di Nina Moric, Luigi Favoloso: l'appello su Facebook - _DAGOSPIA_ : LUIGI MARIO FAVOLOSO E' SCOMPARSO DA TORRE DEL GRECO DAL 29 DICEMBRE. SI E' ALLONTANATO POI...… - IsaeChia : ‘#Gf15’, #LuigiFavoloso scomparso da 10 giorni: l’appello dei suoi ex coinquilini (e la frecciatina di #NinaMoric) -