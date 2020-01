Scomparso Luigi Favoloso, gieffino ed ex di Nina Moric: “Assurdo, il dolore della famiglia” (Di martedì 7 gennaio 2020) TORRE DEL GRECO. Scomparso l’ex di Nina Moric, l’appello del paparazzo Alex Fiumara su Facebook: «Aiutateci a ritrovarlo». Dal 29 dicembre è Scomparso da Torre del Greco, città di cui è originario, Luigi Mario Favoloso il 32enne ex fidanzato di Nina Moric e concorrente del Grande Fratello 2018. La madre Loredana Fiorentino ha denunciato la scomparsa al commissariato di polizia di Torre del Greco: il giovane si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali. (Continua…) «Diffondete la notizia- ha detto il paparazzo Fiumara- perché la famiglia è in comprensibile angoscia e anche gli amici, compreso me». Luigi Favoloso viveva a Milano ma era tornato dalla famiglia a Torre del Greco per le vacanze di Natale. Pare che avesse detto alla madre di voler stare un po’ da solo pochi giorni prima di Capodanno, per poi sparire la sera del 29 dicembre. ... Leggi la notizia su howtodofor

