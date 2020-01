Scomparsa di Luigi Favoloso, la madre: "Era angosciato. Dalla Moric solo pettegolezzi" - (Di martedì 7 gennaio 2020) Francesca Galici A Storie Italiane parla Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi Favoloso, scomparso lo scorso 29 dicembre; la donna prima attacca Nina Moric e poi confessa: "Luigi era angosciato" Sale l'angoscia per la Scomparsa di Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello 15 condotto da Barbara d'Urso. Da quando ieri sera è stato lanciato l'appello dai suoi amici, sono in tanti a essersi mobilitati per cercare informazioni da chi avrebbe potuto vedere il ragazzo. Le ultime notizie di Mario Luigi Favoloso risalgono allo scorso 29 dicembre, quando l'imprenditore si è allontanato Dalla sua casa di Torre del Greco senza documenti ed effetti personali. Da quel momento di lui si è persa ogni traccia, tanto che sua madre si è vista costretta a sporgere regolare denuncia presso il commissariato di polizia locale. Contraria allo stato di ansia che da ore pervade chi ... Leggi la notizia su ilgiornale

