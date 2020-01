Sci alpino, ‘Slalom Parallelo’ Varettoni-Alfieri: “Vinatzer pronto per vincere. Vlhova potente, ma la Coppa è di Shiffrin. Velocisti maschi, credeteci…” (Di martedì 7 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino è ripartita nel 2020 con il classico appuntamento di Zagabria, sulla collina di Sljeme, dove sono andati in scena due slalom, il primo femminile, il secondo maschile. Indicazioni molto interessanti quelle arrivate dalla Croazia, sia in ottica classifica generale, sia in casa Italia: da una parte, infatti, si conferma molto aperta la sfida per la sfera di cristallo tra gli uomini, dall’altro ecco una Petra Vlhova provare quanto meno a impensierire Shiffrin. E se Alex Vinatzer fa sognare l’Italia a 20 anni, qualcosa si muove tra i ‘rapid gates’ anche a livello femminile, dove però la superiorità del duo Shiffrin-Vlhova ha raggiunto livelli quasi imbarazzanti. È giunto il momento della decima puntata della rubrica “Slalom parallelo”, sorta di botta e risposta tra Silvano Varettoni e Camilla Alfieri sulle stesse domande (ma senza ... Leggi la notizia su oasport

