Sci alpino: Paris e compagni a Moena fino al 9 gennaio, i gigantisti a Ponte di Legno (Di martedì 7 gennaio 2020) Mercoledì 8 gennaio gli atleti dello sci alpino azzurro riprenderanno a lavorare duramente in vista dei prossimi impegni in Coppa del Mondo. I velocisti saranno impegnati a Moena, in provincia di Trento, mentre i gigantisti si raduneranno a Ponte di Legno, in provincia di Brescia. Dominik Paris e compagni saranno dunque a Moena agli ordini degli allenatori Alberto Ghidoni, Christian Corradino e Valter Ronconi. Sono sei gli italiani che saranno protagonisti di questa due giorni di lavori: oltre all’attuale leader della Coppa del Mondo dei discesisti, ci saranno anche Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Peter Fill, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia. Nella giornata di mercoledì si raduneranno anche i gigantisti nella località di Ponte di Legno, anche loro per due giorni. A guidare gli allenamenti sarà l’allenatore Roberto Saracco, coadiuvato da Giancarlo Bergamelli: gli atleti ... Leggi la notizia su oasport

