Sci alpino, Madonna di Campiglio crocevia fondamentale nella lotta per la Coppa del Mondo tra Pinturault e Kristoffersen (Di martedì 7 gennaio 2020) Madonna di Campiglio si prepara ad accogliere la sua tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. La 3.Tre, sotto la luce dei riflettori, ci regalerà il consueto grandissimo spettacolo, su un pendio unico al Mondo, nel quale vincono solamente i migliori. Al momento, ovviamente, non è dato a sapersi chi salirà sul gradino più alto del podio ai piedi del “Canalone Miramonti”, ma di una cosa siamo assolutamente certi: tutto il peso della responsabilità sarà sulle spalle di due protagonisti: Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault, in rigoroso ordine alfabetico. I due grandi favoriti per la vittoria della Sfera di Cristallo si presenteranno al cancelletto di partenza con l’imperativo di non fallire. Il passo falso di Zagabria, perchè non si può definire in altri modi, spingerà i due rivali a puntare al massimo bottino a Madonna di Campiglio. Dopotutto la ... Leggi la notizia su oasport

