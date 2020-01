Sci alpino, le convocate dell’Italia per la Coppa del Mondo ad Altenmarkt: ci sono Goggia e Brignone, torna Gasslitter (Di martedì 7 gennaio 2020) sono state rese note le convocate dell’Italia per le gare di Altenmarkt-Zuchensee dove nel weekend (11-12 gennaio) andrà in scena una tappa valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Le azzurre si cimenteranno sulle nevi austriache dove sono in programma una discesa libera (sabato 11 gennaio, ore 11.45) e una combinata (domenica 12 gennaio, superG alle ore 09.15 e slalom alle ore 11.45). L’Italia si affiderà in particolar modo a Sofia Goggia, Campionessa Olimpica di discesa che andrà a caccia del secondo successo stagionale. In combinata riflettori puntati soprattutto su Federica Brignone, seconda in classifica generale. La notizia del fine settimana è il rientro di Verena Gasslitter, 23enne di Castelrotto reduce da due infortuni consecutivi: nel dicembre 2016 si ruppe il legamento crociato e il menisco del ginocchio sinistro cadendo durante il superG di Lake ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? - OA_Sport : Sci alpino, le convocate dell’Italia per la Coppa del Mondo ad Altenmarkt: ci sono Goggia e Brignone, torna Gasslit… - montagne_paesi : Il mondo del grande sci a Ponte di Legno - Le squadre nazionali di sci alpino hanno scelto il comprensorio Pontedil… -