Sci alpino, Italia pronta per lo slalom di Madonna di Campiglio. Ecco le parole degli azzurri alla vigilia della gara (Di martedì 7 gennaio 2020) Tanta attesa per la gara di slalom speciale di Madonna di Campiglio in programma domani, con prima manche alle ore 17.45 e seconda manche alle ore 20.45. Saranno nove gli azzurri che vi prenderanno parte: Manfred Moelgg, Stefano Gross, Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Simon Maurbeger, Riccardo Tonetti Federico LIberatore e Fabian Bacher. Andiamo a vedere quali sono state le dichiarazioni di alcuni di loro alla vigilia. Delle parole di Alex Vinatzer parliamo a parte, qui ci concentriamo su Stefano Gross, Manfred Moelgg e Simon Mauberger. Stefano Gross: “La fiducia c’è, si è visto a Zagabria come basta fare un piccolo errore per andare fuori. Ma qui si attacca per rifarsi. So che sto sciando bene, fisicamente sino a posto, il ginocchio non ha avuto problemi dopo la botta di Zagabria per cui spingere e vedremo il risultato”. Manfred Moelgg: “E’ chiaro ... Leggi la notizia su oasport

