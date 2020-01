Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: Alex Vinatzer e l’Italia cercano conferme a Madonna di Campiglio (Di martedì 7 gennaio 2020) Da Zagabria a Madonna di Campiglio. Slalomisti ancora protagonisti in uno degli appuntamenti storici della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla 3Tre e lungo il Canalone Miramonti va in scena uno degli slalom più belli e spettacolari dell’intero Circo Bianco, sia per la difficoltà sia per la cornice di pubblico e l’atmosfera che solo una gara in notturna riesce a dare. Si riparte dalla vittoria di Clement Noel e dal primo podio in carriera di Alex Vinatzer, ma soprattutto dalla deludente prestazione di Henrik Kristoffersen ed Alexis Pinturault. Sono ancora loro i principali favoriti ed in particolare il norvegese deve riscattare la debacle di Zagabria. A Madonna di Campiglio Kristoffersen ha già vinto in due occasioni nel 2015 e 2016, facendo poi podio anche nel 2017. Il francese, invece, non ha un grande feeling con questa gara visto che non è mai riuscito a salire sul podio ... Leggi la notizia su oasport

