Sci alpino, Alex Vinatzer: “A Madonna di Campiglio cerco di non mettermi pressione. Sono già vicino all’obiettivo stagionale” (Di martedì 7 gennaio 2020) Alla vigilia dello slalom speciale di Madonna di Campiglio, uno degli appuntamenti più belli e attesi della Coppa del Mondo di sci alpino, c’è una nuova stella che cerca di brillare nel mondo delle porte strette. Si tratta di quella di Alex Vinatzer, protagonista pochi giorni fa di un grande terzo posto a Zagabria. Il ventenne azzurro, ai microfoni della FISI, racconta sensazioni e prospettive verso il prossimo appuntamento della sua parabola agonistica. Su quanto accaduto negli ultimi giorni: “Sicuramente c’è stato poco tempo tra una gara e l’altra di smaltire il tutto, quindi sarà una situazione nuova. Ci saranno delle aspettative alte, però io cerco di non mettermi pressione e di sciare in modo da riuscire a esprimermi al meglio, di fare la mia gara, e poi il risultato che arriverà, arriverà. Non cerco di andare subito a podio perché è difficile, è un rischio, ... Leggi la notizia su oasport

