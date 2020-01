Scarlett Johansson struccata: borse sotto gli occhi e rughe evidenti [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Scarlett Johansson è irriconoscibile! La musa di Woody Allen ha deciso di farsi FOTOgrafare per la prima volta al naturale da Juergen Teller. Una vita davvero piena di successi La 35enne, nominata ai Golden Globe 2020, nonostante la sua bellezza eterna, ha subito un po’ i segni degli anni passati. A soffrirne sono i suoi occhi stanchi e gonfi, e qualche ruga d’espressione che diventa sempre più evidente. D’altra parte si sa, la vita da attori è davvero dura e stressante. Ancor più se sei Scarlett Johansson, amata e ricercata da tutti i migliori registi del momento! E’ stata nominata ai Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico, per il suo ruolo nella pellicola firmata Netflix “Storia di un matrimonio“, al fianco di Adam Driver e Laura Dern. Quest’anno però lo ha vinto Renée Zellweger per la sua interpretazione come ... Leggi la notizia su velvetgossip

